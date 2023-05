Cybersécurité : cinq (5) Chinois arrêtés, le cerveau du gang toujours recherché

Ils étaient au nombre de cinq (5) à emprunter des noms sénégalais pour escroquer les gens. Ces malfaiteurs identifiés comme des Chinois ont fini par être démasqués puis interpellés par la cybersécurité, tandis que le commando est en fuite.



Selon Les Echos, au cours d’une perquisition dans leur appartement commun à Ngor Virage les agents ont trouvé un arsenal; du matériel composé de 912 cartes Sim du Sénégal de la Cote d’Ivoire, du Mali et du Cameroun. Les cartes Sim ont été utilisées pour recevoir des fonds soustraits, de manière frauduleuse à leurs différentes proies.



Une descente a été effectuée dans la boutique de l’un d’eux nommé Shaozhe Z; une boutique située dans les Allées du Centenaire, et bien achalandée, grâce aux différents forfaits du gang. D’importants matériels ont été également saisis par les agents dans ces boutiques. En l’occurrence un ordinateur fixe pour bureau et une somme de 2.400.000 Fcfa.



Ces malfaiteurs ont été présentés devant le procureur de Dakar. Ils sont poursuivis pour « association de malfaiteurs, collecte illicite de données à caractère personnel, obtention d’avantage par introduction de données informatiques blanchiments de capitaux utilisation frauduleuse de ligne téléphonique faux et usage de faux dans les documents administratifs ».



Pour rappel le cerveau du cartel est toujours en cavale et poursuivi par la division spéciale de la Cybercriminalité.