D’où vient cette étrange cicatrice sur le front du prince William?

Club de golf

William s’est exprimé par le passé sur cet incident, qui aurait certainement pu avoir une issue plus malheureuse. Il se souvient: “J’ai été frappé par un club de golf lors d’une partie de golf avec un ami. Nous étions en train de jouer sur l’herbe quand soudain un club de golf a frappé ma tête”.

Pour William, la cicatrice a aussi un côté humoristique. En effet, il aime la comparer à celle d’Harry Potter. “Je l’appelle ma cicatrice ‘Harry Potter’ parce qu’elle brille parfois, ce que certaines personnes remarquent. D’autres, en revanche, ne la remarquent pas du tout.”

Si elle interpelle certains fans de la famille royale d’Angleterre, cette cicatrice sur le front du prince William n’est en fait pas toute récente. Elle est en réalité le résultat d’un accident de golf survenu dans sa jeunesse et qui lui a causé une fracture du crâne. L’incident s’est produit en 1991 dans son école de Wokingham. Au cours d’une partie avec des amis, l’héritier du trône, alors âgé de neuf ans, a reçu un coup violent de club de golf sur la tête.William a été transporté d’urgence au Great Ormond Street Hospital de Londres, où il a subi une opération et a été hospitalisé une nuit. Sa mère, la princesse Diana, est restée à ses côtés jusqu'à sa sortie. Le lendemain, son frère, le prince Harry, lui a rendu une première visite. Leur père, le prince Charles, s’est également rendu aux chevets de William et est resté en contact avec les médecins lors d’une soirée à l’opéra.