DIC : Abdoulaye Sylla auditionné sur une transaction de 2 millions d'euros avec une entreprise supposée appartenir à Mame Mbaye Niang

Le patron d'Ecotra Abdoulaye Sylla, a été interrogé , jeudi 3 octobre, à la Section de recherches, sur "des versements de 2 millions d'euros [soit 1,3 milliard de francs CFA], qu'il aurait effectués depuis Paris". Et pour cause, avance le quotidien d'information Libération, le montant aurait été versé à "une société soupçonnée appartenir" à l'ex-ministre Mame Mbaye Niang, s'interrogent les gendarmes-enquêteurs.



Cependant, il a nié les faits, brandissant un "passeport en main", qu'il "n'était pas en France durant la période des présumés versements". Abdoulaye Sylla d'ajouter qu'il "ne connait même pas Mame Mbaye Niang". Il est rentré libre. L'enquête se poursuit, et Mame Mbaye Niang est dans le collimateur de la Dame Justice.



A rappeler que M. Sylla a été entendu dans l'affaire des 2750 kg d'or par la Brigade des affaires générales (BAG), une entité de la DIC.