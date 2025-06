Nouvelle vague de fraudes scolaires : plusieurs collèges des Parcelles Assainies dans la tourmente après l’affaire de Thiès

L’affaire de fraude qui a éclaboussé les lycées Blaise Diagne et De Lafosse puis conduit à la condamnation de l'assistant du censeur du second lycée est encore fraiche dans les mémoires. Mais, il semble que ces fraudes, qui étaient très rares à un moment, sont devenues de plus en plus récurrentes.Hier, vendredi, 30 élèves issus d'établissements de Thiès ont été déférés au parquet de la même localité puis finalement libérés.Pendant ce temps, Libération informe qu'une vaste affaire de fraude a éclaté entre les collèges des Unités 18, 19 et 20 des Parcelles assainies de Dakar.En effet, le journal révèle que le 17 juin dernier, le principal du collège de l'Unité 18, Bécaye Anta Goudiaby, a informé le commissariat des Parcelles assainies avoir surpris deux élèves en possession des réponses des épreuves écrites d'histoire-géographie et de mathématiques destinées à l'évaluation en classe de 4e de la circonscription de l'Inspection de l'Éducation et de la formation (lEF) des Parcelles.Trouvés par les policiers dans le bureau du principal, Y.Sylla et A.Diop ont été conduits au siège du commissariat pour interrogatoire.Lors des auditions, Y. Sylla a affirmé que les épreuves avaient été transférées par A. Tamba alors que A. Diop a confessé les avoir reçus de M.I.Goudiaby.Tour à tour, les enquêteurs ont cueilli M.Goudiaby (élève au Cem de l'Unité 18), M. Diédhiou (élève au Cem de l'Unité 18), M.Mbengue (élève au Cem de l'Unité 18), A.Tamba (élève au Cem de l'Unité 19), F.Keita (élève au Cspa) et P.C. Lô (élève au Cem de l'Unité 19).Interrogés, ces derniers ont reconnu les faits. Mieux, F. Keita a révélé que les épreuves étaient partagées dans un groupe WhatsApp dénommé « Fuite 4ème ».D’après Libération, les auditions ont, par ailleurs, fait ressortir l'implication d'élèves du collège de l'Unité 20 des Parcelles ainsi que I. N. Sané, I. Ndiaye, K. Ba et F.Thiam, tous les élèves en classe de 4ème au collège de l'Unité 20, ont été arrêtés.Lors des interrogatoires, I.Ndiaye affirme aux policiers avoir reçu les épreuves de I.Sané, gardien du collège de l'Unité 20. Seul majeur du groupe (43 ans), ce dernier a été aussi interpellé.Tout ce beau monde a été déféré au parquet de Dakar hier, vendredi, pour fraude aux épreuves de composition.