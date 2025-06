Nguekhokh : un vendeur de lait caillé vole le portefeuille d’un policier et tente de fuir après son arrestation

Le 9 juin dernier, C. Faye, policier en service à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), a été victime d’un vol à Nguekhokh. Après avoir oublié son portefeuille dans une boutique de la localité, M. A. Ndiaye, un vendeur de lait caillé bien connu dans la localité, s’en est emparé discrètement sans se douter qu’il était filmé.



Selon L'Observateur, le commerçant a récupéré la pochette contenant 80 000 F CFA, des liasses de dollars et une carte professionnelle, avant de cacher le tout dans sa chambre, après avoir retiré une partie de l’argent. Mais les caméras de surveillance du magasin ont immortalisé son geste.



De retour sur les lieux, C. Faye visionne les images avec le propriétaire de la boutique. Le voleur est vite identifié et localisé. Interpellé par le policier avec l’aide de témoins, Ndiaye restitue le portefeuille, mais cela ne l’exonère pas de poursuites. Il est conduit au commissariat de l’AIBD.



L’affaire prend une tournure rocambolesque lorsqu’au cours de son interrogatoire, le suspect tente de s’évader en escaladant la grille du tarmac, chutant lourdement dans sa tentative. Il sera rapidement rattrapé et mis hors d’état de nuire. Présenté jeudi dernier devant le Tribunal d’instance de Mbour, le prévenu a avoué les faits, expliquant qu’il avait été pris de panique en découvrant que la pochette appartenait à un agent de police. Cette peur l’aurait dissuadé d’utiliser le reste de l’argent.



Le tribunal l’a finalement condamné à six mois de prison avec sursis, après qu’il a présenté ses excuses.