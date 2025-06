Sénégal : les volontaires de la Consommation appelés à signer leurs contrats avant le 15 juillet

La Direction du Commerce intérieur informe que les 1000 volontaires de la Consommation sélectionnés et ayant satisfait aux exigences de l'enrôlement, sont priés de se rapprocher des Services du Commerce de leurs départements d'affectation respectifs, à partir du mardi 1er juillet 2025, pour la signature des contrats d'engagement.



Au-delà du 15 juillet 2025, tout volontaire ne s'étant pas présenté, sera considéré comme démissionnaire et remplacé, précise le communiqué.



A noter que le programme des mille volontaires de la consommation a été lancé le 18 mars 2025 par le ministère de l'Industrie et du Commerce pour lutter contre la vie chère et favoriser un meilleur contrôle des prix sur l'ensemble du territoire sénégalais.