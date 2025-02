DIC : Assane Diouf réentendu ce jeudi après son arrestation pour "offense et diffusion de fausses nouvelles"

L’activiste Assane Diouf sera de nouveau entendu ce jeudi par la Brigade des Affaires générales (BAG) de la Division des investigations criminelles (DIC). Arrêté hier mercredi, dans la matinée à son domicile de Guédiawaye (banlieue), il a été placé en garde à vue après une audition au Tribunal de Dakar, avant d’être transféré au commissariat de Rebeuss où il a passé la nuit.



L’interpellation d’Assane Diouf fait suite à une vidéo publiée sur YouTube dans laquelle il accuse le Premier ministre Ousmane Sonko « de manipulation et de mensonge sur plusieurs dossiers liés à la gestion du pays ». Le sieur Diouf a également « remis en cause l’existence d’un supposé compte bancaire contenant 1 000 milliards de FCFA et a formulé des allégations à caractère personnel visant la famille du chef du gouvernement », rappelle L’Observateur.



Estimant que ces propos portaient atteinte à une autorité publique, le procureur de la République s’est autosaisi de l’affaire et a ordonné son arrestation. Il est poursuivi pour « diffusion de fausses nouvelles et offense à une autorité partageant les mêmes charges que le président de la République ».



Lors de son audition d’hier mercredi, Assane Diouf a adopté une posture de défiance, indique le journal. Selon des sources proches du dossier, « il a reconnu être l’auteur de la vidéo mais a précisé qu’il n’était pas responsable du montage et de la diffusion des extraits incriminés. »



Ancien opposant farouche du régime de Macky Sall qui l’avait fait extrader des États-Unis, Assane Diouf s’est récemment illustré par des critiques virulentes contre le nouveau gouvernement, malgré son engagement passé en faveur du changement de pouvoir.