Budget 2026 : le MEPC mise sur la transformation économique et le soutien au secteur privé

Les députés ont examiné le projet de budget 2026 du ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération (MEPC) à l’Assemblée nationale. La séance a été marquée par des échanges approfondis sur la situation économique du pays, la dette publique et la crédibilité financière de l’État. Sur la question de l’endettement, le ministre Abdourahmane Sarr a indiqué que la dette publique représentait 119 % du PIB, avant d’être adoptée à la majorité par les parlementaires.



​Le ministre a présenté son projet de budget 2026. Il a souligné que celui-ci s'inscrit dans la Stratégie nationale de développement 2025-2029 et l'Agenda « Sénégal 2050 », visant à consolider une économie endogène, résiliente et compétitive.

​

Il a rappelé les réalisations de 2025, notamment la constitution d'une banque de projets de 3 300 milliards de FCFA et les avancées en matière de statistiques et de Partenariats Public-Privé (PPP). Les orientations 2026 mettront l'accent sur la transformation économique et l'appui au secteur privé.

​

Transparence sur la dette et dialogue avec le FMI

​Le ministre a abordé sans détour la question de l'endettement et de la crédibilité financière. Il a révélé que la dette publique atteignait 119 % du PIB à fin 2024 pour l'État central, soit près de 23 000 milliards de FCFA, montant qui grimperait à 132 % du PIB en intégrant des éléments additionnels.

​

Cette clarification fait suite à des rapports d'audit ayant mis en évidence des données erronées transmises par le passé, ce qui a retardé l'ouverture d'un dialogue formel avec le FMI. Le Ministre a assuré que le Gouvernement est engagé dans un dialogue soutenu avec le FMI depuis 18 mois pour rétablir la confiance et mettre en œuvre une trajectoire de consolidation budgétaire prévoyant un déficit ramené de 7,8 % du PIB en 2025 à 5,4 % en 2026 puis 3 % en 2027.



​Financement et Fiscalité, le PRES au Cœur des Solutions

​Pour faire face aux besoins de financement globaux de l'État (environ 6 000 milliards de FCFA), le ministre a évoqué trois leviers : L'ajustement budgétaire et l'accroissement des recettes dans le cadre du Plan de Redressement économique et social (PRES).



Concernant la pression fiscale, le Ministre a justifié le passage de 20 % à 23 % du PIB dans le projet 2026 par les efforts du PRES, notamment la rationalisation des exonérations et la taxation des jeux de hasard, assurant que cela n'affectera pas les revenus des populations. Le Ministre des Finances et du Budget a confirmé cette synergie et souligné la marge de progression du potentiel fiscal du Sénégal.



​Avenir du franc cfa et compétitivité

​

​Interrogé sur le franc CFA, le ministre a rappelé que des évolutions institutionnelles profondes ont déjà eu lieu (suppression du dépôt des réserves au Trésor français et de la présence française dans la gouvernance). Le changement de nom relève de la souveraineté des États membres, la seule discussion portant désormais sur une éventuelle évolution du régime de change arrimé à l'euro, afin de mieux absorber les chocs externes.



​Le ministre a enfin insisté sur la nécessité de réduire le coût élevé de l'électricité, grâce à la conversion des centrales au gaz, pour renforcer la compétitivité de l'économie.



​Satisfaits par les réponses détaillées des ministres, les députés ont donné leur aval au projet de budget du MEPC pour 2026.

