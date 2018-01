DIRECT-Procès Khalifa Sall : Le juge Lamotte donne rendez-vous vendredi à 09 heures pour délibérer sur...

Rendez-vous est donné le 02 février, par le juge Malick Lamotte, à la défense et aux représentants de l'Etat, pour statuer sur les exceptions et les incidents soulevés au cours des six (6) premiers jours du procès de Khalifa Sall et de ses co-inculpés.

" Les débats se sont passés dans de bonnes conditions. Le tribunal voudrait rappeler et informer pour ceux qui ne le connaissent pas que:

-Sur l’examen de l’irrecevabilité de la constitution de partie civile de la mairie de Dakar, le Tribunal saisi doit joindre au fond les incidents et les exceptions que vous avez soulevés.

-Pour le reste, l’obligation de joindre au fond, a fait que le tribunal va se statuer pour un délai de 48 heures, c’est-à-dire le vendredi 02 février", a déclaré le juge.