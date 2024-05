Ligue 1 : le Stade de Mbour en position relégable après avoir perdu par forfait

Le Stade de Mbour a perdu par forfait face à Jamono Fatick. Le 9 mai 2024, la Commission de discipline de la LSFP a examiné une plainte de Jamono Fatick concernant le gardien Prince Hally Guèye. Accusé d'avoir modifié son identité pour réduire son âge de huit ans, Guèye a été suspendu pour fraude.



Jamono Fatick a gagné le match par forfait (3 points, 3 buts), et le Stade de Mbour a perdu (0 point, 3 buts) et a reçu une amende de 250 000 FCFA. Le score du match initial (2-2) a été modifié, plaçant Jamono Fatick à la 11e position (24 points) et le Stade de Mbour en position relégable (13ème, 22 points).



Pour rappel, Jamono Fatick a saisi la Commission de discipline de la Ligue sénégalaise de Football professionnel (LSFP) d'une requête aux fins d'évocation sur la qualification du gardien de but du Stade de Mbour, Prince Hally Gueye, titulaire de la licence N° 065871M05.



Dans sa requête, Jamono Fatick fait valoir que le joueur a pris part à la rencontre de la 15 journée de Ligue 1 avec la licence N°065871M05, sur laquelle il est né le 13/06/2005, alors que le même joueur, a longtemps évolué sous les couleurs du Stade de Mbour, avec la licence N°001300M97, mais avec comme identité Hally GUEYE, né le 13/06/1997.



En effet, la Commission de discipline de la LSFP a constaté la fraude sur l'identité du joueur Prince Hally Gueye et le suspend de toutes compétitions organisées par la LSFP pour le reste de la saison.



« Donne match gagné par forfait à Jamono Fatick, soit trois (3) points et trois (3) buts marqués ; donne match perdu par forfait au Stade de Mbour, soit zéro (0) points et trois (3) buts encaissés ; inflige au Stade de Mbour une amende de 250.000 FCFA », lit-on.



Prince Hally Gueye et le Stade de Mbour disposent d'un délai de trois (3) jours, à compter de la notification de la présente décision pour interjeter appel, conformément aux articles 125 et 127 du Code disciplinaire.