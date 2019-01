DIRECT UCAD - Les jeunes de l’opposition ont ouvert les hostilités

18h 06: Les affrontements ont repris à l’Ucad après une petite pause. Les jeunesses de l’opposition sont revenus en nombre et en force.



16h 42 : Les policiers répliquent en jetant des pierres à la place des grenades lacrymogènes. Ils semble être à court de munitions...



16h 41 : Parmi les jeunes de l'opposition certains sont vêtus de tee short a l'effigie de Karim Wade et Bassirou Faye, l'étudiant tué en 2014 lors d'affrontements à l'Ucad avec la police.



16h 15 : Toujours pas l'ombre d'un opposant au rond-point de l'Ucad. Les Jets de pierres et échanges de tirs lacrymogène se poursuivent entre étudiants et forces de l'ordre.



16h 10: On entend des cris "Libérez Khalifa" devant de l'Université.



15h 45 : Les jets de pierres se poursuivent. Les pierres venant du pavillon A, tombent comme de la pluie.