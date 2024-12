DPG : Ousmane Sonko réaffirme son engagement pour le sport et les JOJ Dakar 2026

Dans sa Déclaration de politique générale (DPG), le Premier ministre Ousmane Sonko a abordé le domaine du sport. Il a affirmé avoir apporté un soutien actif aux compétitions des disciplines majeures tout en assumant pleinement la préparation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) prévus à Dakar en 2026.



D’après lui, la pratique du sport participe à la santé. C’est pourquoi, le Premier ministre compte « développer des infrastructures sportives de proximité dans les communes du pays, en partenariat avec les collectivités territoriales, pour favoriser la pratique sportive de masse par la population ».



Pour Ousmane Sonko, le sport d’élite sera soutenu, à travers un meilleur encadrement des athlètes à haut potentiel et la mise à niveau des infrastructures destinées aux compétitions internationales et nationales.



Il a également annoncé des plans de relance et de développement seront signés avec les fédérations sportives.



En direction de l’Organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse, Dakar 2026, le Premier annonce qu’un « suivi rapproché sera effectué, pour s’assurer que toutes les infrastructures nécessaires pour une bonne organisation de l’évènement seront en place dans les délais ».