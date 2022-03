Daara de Koki : Maodo Ndiaye assène 3 coups de couteau à son camarade et se retrouve en prison

Dans la matinée du mercredi 23 mars, une dispute a éclaté entre deux mendiants (talibés) Djiby Diouf (15 ans) et Maodo Ndiaye (16 ans), tous pensionnaires du daara de Koki (Louga). Selon « Rewmi Quotidien », Djiby Diouf aurait proféré des injures à son camarade Maodo Ndiaye qui par la suite est entré dans une colère noire.



Après le déjeuner, Maodo Ndiaye aurait demandé à son protagoniste de venir répondre à leur surveillant Mortalla Ndao qui se trouverait dans les ravins situés non loin du daara. Sans arrière-pensée, ce dernier l’a suivi. Malheureusement, celui-ci avait mûri comme plan de lui infliger une sévère correction.



Arrivé sur les lieux, Maodo Ndiaye a ramassé un couteau et lui asséné trois (3) coups : au dos, au front à et à la main gauche, rapporte le journal. Grièvement blessée, la victime a été évacuée d’urgence au poste de santé de Koki puis à l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga.



De son côté, le mis en cause a été arrêté et conduit à la gendarmerie. Interrogé sur les faits qui lui sont reprochés, Maodo Ndiaye a reconnu les faits. Il a été déféré au parquet de Louga pour « tentative de meurtre ».