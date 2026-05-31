Ndangan Darussalam : un présumé voleur retrouvé mort après avoir été ligoté

Un homme présenté comme un présumé voleur a trouvé la mort dans la nuit de samedi à dimanche à Ndangan Darussalam (160 km de Dakar), dans des circonstances qui font l'objet d'une enquête.
Selon les premières informations, l'individu se serait introduit dans une habitation avant d'être maîtrisé et ligoté par les occupants des lieux. Il aurait ensuite perdu la vie.
Alertés, les sapeurs-pompiers ainsi que les éléments de la police se sont rendus sur place pour effectuer les constatations d'usage.
Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame et d'établir les responsabilités éventuelles, selon la RFM.
Selon les premières informations, l'individu se serait introduit dans une habitation avant d'être maîtrisé et ligoté par les occupants des lieux. Il aurait ensuite perdu la vie.
Alertés, les sapeurs-pompiers ainsi que les éléments de la police se sont rendus sur place pour effectuer les constatations d'usage.
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