Tambacounda : un motocycliste meurt dans un accident à Dialakoto

Un jeune homme a perdu la vie dans un accident de la circulation survenu vers 4 heures du matin à hauteur du village de Dialakoto, dans la région de Tambacounda, ce dimanche.



Selon les informations de la RFM, la victime qui circulait à bord d'une moto Jakarta, a perdu le contrôle de son engin avant de percuter un véhicule en stationnement. Le choc lui a été fatal.



Cet accident intervient dans un contexte marqué par la récurrence des drames routiers dans la région de Tambacounda, suscitant de vives inquiétudes.



Le corps de la victime a été acheminé à la morgue de l'hôpital régional de Tambacounda.