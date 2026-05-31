Vélingara : le Comité de veille foncière du Fouladou s'oppose à l'attribution de terres à un projet agro-industriel

Le Comité de veille foncière du Fouladou poursuit sa mobilisation contre l'octroi de terres à des investisseurs agro-industriels dans le département de Vélingara (sud). Réunis ce week-end à Saré Colly Sallé, les membres de cette organisation citoyenne ont tenu un point de presse pour exprimer leur opposition au projet d'implantation d'une exploitation de palmier à huile dans cette partie du Fouladou.



Face à la presse et aux populations venues en nombre, les responsables du comité ont réaffirmé leur détermination à défendre les terres qu'ils considèrent comme vitales pour les communautés locales. Selon eux, les espaces visés par le projet constituent le principal moyen de subsistance des populations, majoritairement composées d'agriculteurs et d'éleveurs.



« Nous ne refusons pas le développement. Mais nous refusons un développement qui se construit contre ces populations du Fouladou qui sont des éleveurs et des agriculteurs », a déclaré le porte-parole du comité, Ibrahima Diallo.



Pour les membres du Comité de veille foncière, le développement économique ne saurait se faire au détriment des droits fonciers des communautés locales. Ils estiment que toute initiative d'investissement doit prendre en compte les réalités sociales, économiques et culturelles des populations concernées.



Poursuivant son intervention, Ibrahima Diallo a insisté sur l'attachement des habitants à leurs terres. « Ces terres sont notre dignité, notre histoire et l'avenir de nos enfants », a-t-il martelé, sous les applaudissements de l'assistance.



Le comité appelle ainsi les autorités administratives et étatiques à revoir leur position sur ce dossier. Il demande avec insistance « la suspension immédiate de la procédure d'attribution des terres » dans les localités concernées par le projet de palmier à huile, le temps qu'un dialogue inclusif soit engagé avec l'ensemble des parties prenantes.



Cette nouvelle sortie médiatique s'inscrit dans une série d'actions menées depuis plusieurs mois par les défenseurs du foncier dans le Fouladou. Ces derniers affirment rester mobilisés pour préserver les terres agricoles et pastorales qu'ils considèrent comme essentielles à la sécurité alimentaire et à la stabilité socio-économique de la région.



Alors que le débat sur l'accès au foncier continue d'alimenter les discussions dans plusieurs localités du Sénégal, le dossier de Saré Colly Sallé illustre une nouvelle fois les tensions récurrentes entre les ambitions d'investissement agro-industriel et les préoccupations des communautés rurales soucieuses de préserver leurs moyens d'existence.