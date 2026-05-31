Hajj 2026 : le premier vol retour d’Air Sénégal atterrit à l’AIBD avec 417 pèlerins à bord

La phase retour du Hajj 2026 a démarré ce dimanche avec l’arrivée du premier vol d’Air Sénégal à l'Aéroport International Blaise Diagne (AIBD). Selon les informations communiquées, l’avion XY9104 a atterri à 15h54 avec 417 pèlerins à son bord.



Cette arrivée marque le lancement officiel des opérations de rapatriement des fidèles sénégalais après l’accomplissement du pèlerinage aux lieux saints de l’islam.

Les autorités aéroportuaires et les services impliqués dans l’organisation du Hajj ont mis en place un dispositif d’accueil afin de faciliter les formalités et la prise en charge des pèlerins à leur retour au Sénégal.