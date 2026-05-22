Dagana : le marché du bétail assure une large couverture des besoins pour la Tabaski avec plus de 20 000 têtes disponibles

Le chef service départemental de l’élevage de Dagana, Mamadou Diahondo Goudiaby, a annoncé la disponibilité de 20 770 têtes de bétails dans les marchés hebdomadaires du département, dont 12 445 ovins et 8 325 caprins.



Selon lui, cette offre est largement suffisante pour couvrir la demande locale en moutons destinés à la fête du Tabaski. « Les prix varient généralement entre 70 000 et 300 000 FCFA, la majorité des transactions se situant autour de 120 000 à 150 000 FCFA », a-t-il indiqué.



Il a également rassuré sur l’état sanitaire du cheptel, malgré quelques cas isolés de maladies comme la pasteurellose et la variole caprine. « Des mesures rapides ont été prises à travers des campagnes de vaccination et l’administration de traitements appropriés”, a expliqué le responsable départemental de l’élevage », a-t-il expliqué.



Le responsable a toutefois signalé que plusieurs défis persistants pour les éleveurs de cette localité, notamment la hausse du coût de l’aliment de bétail, les problèmes d’accès à l’eau dans certains marchés, le vol de bétail et le manque d’infrastructures adéquates.



D’après l’Agence de Presse Sénégalaise, sur le plan sécuritaire et logistique, les autorités ont renforcé les mesures de contrôle et de protection, notamment par des patrouilles dans les foirails et l’assouplissement des règles de transport des animaux.