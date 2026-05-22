"Caisse noire" et "fonds politiques" au Sénégal: quand Sonko recadre publiquement le Président Diomaye

Le Premier ministre Ousmane Sonko a clarifié la position du gouvernement sur la question hautement sensible des fonds politiques, n'hésitant pas à exprimer publiquement une divergence de vues avec le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye.



«Je ne suis pas d'accord avec le Président sur ce point, je pense que le Président s'est trompé et j'ai espoir qu'il reprendra ses esprits», a-t-il affirmé, rappelant que l’engagement de leur coalition n’a jamais été de supprimer ces enveloppes, mais d'en finir avec, afin qu'« aucune caisse fictive contenant l'argent des Sénégalais, confiée à quelqu'un pour qu'il en fasse ce qu'il veut sans que personne ne le contrôle ».



Révélant au passage que la Primature est dotée de « 1 milliard 770 millions FCFA de fonds politiques », le chef du gouvernement a insisté sur le fait que ces ressources ne doivent plus être perçues comme « un outil électoral et un outil politique pour acheter des militants ou pour s'enrichir personnellement ».



Pour remédier à cette opacité, Ousmane Sonko prône une réforme profonde axée sur la transparence et le contrôle parlementaire, s’inspirant notamment du modèle français. S'il reconnaît que certains budgets, notamment ceux liés au secret-défense, « on ne peut pas les divulguer publiquement », il propose la création d'une commission restreinte de députés pour s'assurer que « les montants votés ont bien été affectés là où ils devaient l'être ».



Pour joindre le geste à la parole, il a expliqué bannir l'argent liquide au profit des virements informatiques et des chèques pour la gestion de ses propres fonds. « C’est donc une question de principes. Les fonds seront maintenus, et je ne suis pas contre le fait qu'on les augmente. En revanche, il faut qu'ils soient contrôlés », a-t-il conclu, sous les applaudissements des députés.