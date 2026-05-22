Présidence du Parti Pastef : Ousmane Sonko déclaré, sans surprise, candidat unique à sa propre succession

Le parti Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (Pastef, pouvoir) tiendra son premier congrès national électif les 6 et 7 juin 2026 à Dakar. Le congrès aura pour missions principales d'élire le président du parti. Avant cette date la Haute autorité de régulation du parti (Harp) a publié, ce vendredi 22 mai, la liste des candidats retenus.
Sans surprise, l’actuel Premier ministre, Ousmane Sonko, est l’unique candidat à sa propre succession. Par contre, les dossiers de candidature de sept (07) personnes ont été «déclarés irrecevables». Pour les candidats recalés, la Harp évoque soit des dossiers incomplets (absence de pièce d’identité ou de carte de membre), soit «des irrégularités insusceptibles de régulation après l’expiration du délai de dépôt des dossiers (20 mai)».
Organisé sous la présidence d'Ousmane Sonko, le congrès vise à désigner le nouveau président du parti et à adopter les grandes orientations politiques pour les années à venir, alors que se profilent à l’horizon les prochaines échéances électorales de 2027 (locales) et présidentielle (2029).
Sans surprise, l’actuel Premier ministre, Ousmane Sonko, est l’unique candidat à sa propre succession. Par contre, les dossiers de candidature de sept (07) personnes ont été «déclarés irrecevables». Pour les candidats recalés, la Harp évoque soit des dossiers incomplets (absence de pièce d’identité ou de carte de membre), soit «des irrégularités insusceptibles de régulation après l’expiration du délai de dépôt des dossiers (20 mai)».
Organisé sous la présidence d'Ousmane Sonko, le congrès vise à désigner le nouveau président du parti et à adopter les grandes orientations politiques pour les années à venir, alors que se profilent à l’horizon les prochaines échéances électorales de 2027 (locales) et présidentielle (2029).
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