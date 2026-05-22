Accident sur l'axe Kébémer-Ndande : deux morts et plusieurs blessés graves dans une collision

Un grave accident de la circulation routière s'est produit, ce vendredi 22 mai 2026, vers 8 heures, sur l’axe Kébémer-Ndande, à hauteur du village de Ndiengue Madior (région de Louga). Un minicar de transport en commun est entré en collision frontale avec un véhicule particulier.
Selon des sources médiatiques concordantes, le bilan provisoire fait état de deux morts et de six blessés, dont deux dans un état grave.
Alertés, les éléments de la compagnie des sapeurs-pompiers se sont rapidement déployés sur les lieux du sinistre. Les corps sans vie ainsi que les blessés ont été évacués vers le district sanitaire de Kébémer pour leur prise en charge.
La gendarmerie locale, de son côté, a procédé aux constats d'usage et a immédiatement ouvert une enquête afin de déterminer les causes exactes de ce drame de la route.
Selon des sources médiatiques concordantes, le bilan provisoire fait état de deux morts et de six blessés, dont deux dans un état grave.
Alertés, les éléments de la compagnie des sapeurs-pompiers se sont rapidement déployés sur les lieux du sinistre. Les corps sans vie ainsi que les blessés ont été évacués vers le district sanitaire de Kébémer pour leur prise en charge.
La gendarmerie locale, de son côté, a procédé aux constats d'usage et a immédiatement ouvert une enquête afin de déterminer les causes exactes de ce drame de la route.
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