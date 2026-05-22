Cyberattaques au Sénégal : «Un plan Marshall décennal sur la cybersécurité est en cours» (Alioune Sall)

Le Sénégal fait face à une recrudescence des cyberattaques, ciblant en priorité ses infrastructures critiques et ses institutions financières. En moins d’un an, le Trésor public, la Direction générale des impôts et domaines (DGID) et la Direction de l’automatisation des fichiers (DAF)) ont tous été la cible d’une cyberattaque de grande ampleur, poussant même ces directions à suspendre temporairement certains de leurs services.



En réponse à cette situation, le ministre de la Communication, des Télécommunications et des Technologies Numériques, Alioune Sall, s’est voulu rassurant. Face aux députés, ce vendredi 22 mai, il a révélé qu’un «plan Marshall décennal» est en cours d’élaboration.



«Un plan Marshall décennal sur la cybersécurité est également en cours. Il nous faut une armée numérique (…) Nous avons à présent un grand projet. Nous avons décidé de renforcer le cadre légal et réglementaire», a précisé le ministre, ajoutant qu’une loi sur la protection des infrastructures critiques «sera adoptée» en Conseil des ministres.



Même s’il reconnait l’ampleur des cyberattaques, le ministre a enfin nuancé la situation et les responsabilités des nouvelles autorités. «Après notre arrivée en 2024, nous avons effectué un diagnostic et constaté que le Sénégal avait une dette cyber», a-t-il conclu.