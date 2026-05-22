Cyberattaques au Trésor: Cheikh Diba rassure sur la continuité des services de l'État

Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a reconnu, ce vendredi 22 mai 2026, que le Trésor public fait face à une vague importante de cyber attaques dans un contexte jugé « particulier ».



S’exprimant face aux députés, il a indiqué que les services de l’État sont confrontés quotidiennement à « des centaines et des centaines d’attaques ». « Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des centaines et des centaines d'attaques auxquelles nous sommes confrontés quotidiennement. Nécessairement, nous essayons avec les équipes techniques, et avec le ministère des télécommunications qui pourra peut-être nous réunir sur cette question, nous essayons de contenir tout cela mais il arrive que des choses passent », a-t-il expliqué.



Selon lui, des dispositifs de réponse rapide ont été mis en place afin de limiter l’impact de ces attaques et de permettre une reprise rapide des services en cas d’incident.



Le ministre a toutefois rassuré sur la continuité des opérations financières de l’État, en annonçant la reprise des paiements au niveau des collectivités territoriales, le paiement des salaires des agents de l’État d’ici la fin du week-end et la prise en charge progressive des autres charges de l’État.



Cheikh Diba a reconnu l’existence de zones de vulnérabilité dans le système, tout en insistant sur la capacité de résilience de l’administration financière. « Le plus important, c’est de se relever aussitôt et de continuer à assurer la continuité du service public », a-t-il souligné.