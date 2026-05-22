«Solutions cosmétiques», «vérité des prix» : l'Etat déclare la guerre aux subventions «insupportables»

Devant l’Assemblée nationale, ce vendredi, le ministre de l’Énergie Birame Souleye Diop et le Premier ministre Ousmane Sonko ont fait front commun pour annoncer une refonte radicale du système de subvention des carburants et de l'électricité.



Face à une trajectoire financière jugée « insupportable pour l’État » le coût des subventions menaçant de bondir de 64 milliards à près de 877 milliards de FCFA d'ici la fin de l’année, le ministre a exposé la nécessité d'abandonner les approches superficielles au profit d'un mécanisme de ciblage technique et rigoureux basé sur la réalité des cours mondiaux.



Cette réforme technique majeure, appuyée par des simulations basées sur un cours du baril de Brent oscillant entre 64 et 130 dollars, vise à introduire progressivement une « vérité des prix » tout en préparant des réformes fiscales et douanières d'accompagnement à la Primature.

Birame Souleye Diop a fermement rappelé la ligne directrice du gouvernement : « On ne gouverne pas sous le coup de l’émotion, on gouverne avec raison, rigueur et sérieux ».



Le Premier ministre Ousmane Sonko a pleinement adoubé cette stratégie de rupture, affirmant que « l’askan wi (la population) doit connaître la stricte vérité sur la situation ». Déclarant que le budget national ne peut plus porter à bout de bras des charges croissantes dépourvues de « tout contrôle rigoureux et fiable », le chef du gouvernement a expliqué que la collaboration entre la Primature et les ministères concernés vise avant tout à « mettre en lumière les failles et erreurs du passé ».



Ensemble, ils s'engagent à substituer aux anciennes pratiques un « travail solide et durable » combinant vérité des prix et réformes fiscales, une transition technique qu'Ousmane Sonko a confirmée comme étant déjà « en excellente voie d'exécution ».