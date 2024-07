Dagana : naissance d’une association pour la promotion de la langue wolof

Une association culturelle dénommée ”Mbotay leppy wolof” a été mise sur pied ce mardi à l’issue d’une assemblée générale constitutive à Dagana, dans le but de promouvoir le wolof, langue la plus parlée au Sénégal, a appris l’APS de son président, Amadou Bakhaw Diaw ”Jewrigne Walo”.



”Elle est une structure qui nourrit l’ambition de faire connaître la culture, les traditions et l’histoire du peuple [wolof]”, a-t-il déclaré dans un entretien avec la presse.



”Leppy wolof” est une association à l’image des associations Ndefleng pour la langue sereer et Tabbital Pulaagu pour la langue pulaar. A l’instar de ces deux associations, elle vise à mieux faire connaître la culture, les traditions et l’histoire du peuple wolof, a expliqué Amadou Bakhaw Diaw.



Il considère que le wolof n’est pas seulement une langue comme le pensent encore certains, mais plutôt une ethnie. Aussi faut-il montrer que le wolof est une ethnie comme les autres ethnies du Sénégal et que le vivre ensemble a toujours été son credo. Présentateur d’une émission culturelle sur Walo FM Dagana, intitulée ”Demb Waalo”, il annonce l’organisation très bientôt d’un festival des peuples wolofs.



Il a ajouté que son association envisage la création d’une bibliothèque numérique, soulignant que les wolofs ont fait l’objet de très nombreux écrits.