Dahra Djoloff : braquage armé dans un point de transfert d’argent

Un point de transfert d’argent situé sur la route nationale à Dahra, en face de la station radio Ferlo FM, a été la cible d’un braquage à main armée dans la soirée de ce lundi 19 octobre 2026.



Selon les informations rapportées, les malfaiteurs ont tiré des coups de feu à balles réelles avant de passer à l’action. Ils ont ensuite emporté la caisse avant de prendre la fuite.



Alertée, la brigade de gendarmerie de Dahra, renforcée par la compagnie de gendarmerie de Linguère, s’est rendue sur les lieux pour effectuer les constatations d’usage.



Une enquête a été ouverte afin d’identifier les auteurs de cette attaque et de faire la lumière sur les circonstances du braquage.