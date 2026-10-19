Arbitres non habilités : Bacary Cissé menace de retirer la Ligue de football de Ziguinchor du tournoi de la LFA

Le président de la Ligue régionale de football de Ziguinchor, Bacary Cissé, a alerté sur la situation de l’arbitrage dans la région et menacé de retirer sa ligue du tournoi de la Ligue de football amateur (LFA). Dans une déclaration adressée aux membres du Comité exécutif (Comex) de la Fédération sénégalaise de football (FSF), il dénonce l’absence de solutions face aux difficultés rencontrées et le silence de certains responsables.



« La situation des arbitres prend des proportions inquiétantes et menace le bon déroulement du tournoi de la LFA à Ziguinchor. Malgré nos alertes répétées et nos démarches auprès des plus hauts responsables du football sénégalais, aucune solution satisfaisante ne se dessine », déplore-t-il.



Bacary Cissé dénonce également ce qu’il considère comme une attitude d’indifférence de certains responsables face à cette situation. « Pendant ce temps, certains ferment les yeux comme si de rien n’était. Ce silence est inacceptable », affirme-t-il.



Des interrogations sur la qualification des arbitres



Le président de la Ligue régionale de football de Ziguinchor s’interroge sur le recours éventuel à des personnes qui ne rempliraient pas les conditions requises pour officier lors des rencontres officielles.



« À la Ligue de Ziguinchor, nous n’avons jamais imaginé que des bénévoles sans qualification arbitrale ni désignation régulière puissent officier lors de matchs officiels de la Fédération sénégalaise de football. La FSF est une institution sérieuse : ses compétitions doivent être organisées avec toute la rigueur qu’elles exigent », soutient-il.



Il soulève notamment des interrogations sur des personnes qui, selon les informations qui lui sont parvenues, auraient échoué aux tests physiques de la Commission centrale des arbitres (CCA) ou auraient été mises en cause pour des faits de corruption.



Bacary Cissé estime que ces difficultés risquent de compromettre le bon déroulement du tournoi et d’affaiblir le mandat du président de la FSF, Abdoulaye Fall.



« En gros, c’est le Président lui-même qui est saboté et, le moment venu, nous mettrons toute la preuve sur la table », affirme-t-il, avant d’appeler chaque responsable à prendre ses responsabilités.



La Ligue de Ziguinchor pose ses conditions



Dans sa déclaration, le responsable régional évoque également les échanges avec le président Kosso Diané, qui, selon lui, affirme assumer sa position.



« Qu’il entende donc que nous aussi, à Ziguinchor, nous assumons notre position : nous refusons de participer à une compétition fédérale dont les rencontres seraient confiées à des personnes non habilitées », prévient Bacary Cissé.



Il réclame le respect des textes de la FSF, notamment de l’article 47 qu’il invoque dans ses démarches, ainsi que des procédures de qualification et de désignation des arbitres.



« Aucune urgence d’organisation ne saurait justifier que l’on piétine ces exigences », insiste-t-il.



Le président de la Ligue régionale de football de Ziguinchor pose ainsi une condition claire à la participation de son équipe au tournoi : obtenir des garanties sur le recours à des arbitres régulièrement habilités et désignés.



« Sans garantie claire sur le recours à des arbitres régulièrement habilités et désignés, vous organiserez ce tournoi sans la participation de la Ligue de Ziguinchor. Nous ne cautionnerons pas une telle situation et nous assumons pleinement cette décision », conclut-il.

