Incendie à Yoff : une usine de poissonnerie en feu, les pompiers sur les lieux

Un incendie s’est déclaré dans la soirée de ce lundi 19 octobre 2026 dans une usine de poissonnerie située à Yoff, à Dakar.
Selon des vidéos partagées sur les réseaux sociaux, les flammes, d’une rare violence, ont envahi les installations de l’usine, provoquant une importante propagation du feu.
Les sapeurs-pompiers sont actuellement sur les lieux pour tenter de maîtriser l’incendie.
Pour l’heure, aucune information officielle n’est disponible sur l’origine du sinistre, ni sur un éventuel bilan humain ou matériel.
Selon des vidéos partagées sur les réseaux sociaux, les flammes, d’une rare violence, ont envahi les installations de l’usine, provoquant une importante propagation du feu.
Les sapeurs-pompiers sont actuellement sur les lieux pour tenter de maîtriser l’incendie.
Pour l’heure, aucune information officielle n’est disponible sur l’origine du sinistre, ni sur un éventuel bilan humain ou matériel.
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