Incendie à Yoff : une usine de poissonnerie en feu, les pompiers sur les lieux

Un incendie s’est déclaré dans la soirée de ce lundi 19 octobre 2026 dans une usine de poissonnerie située à Yoff, à Dakar.



Selon des vidéos partagées sur les réseaux sociaux, les flammes, d’une rare violence, ont envahi les installations de l’usine, provoquant une importante propagation du feu.



Les sapeurs-pompiers sont actuellement sur les lieux pour tenter de maîtriser l’incendie.



Pour l’heure, aucune information officielle n’est disponible sur l’origine du sinistre, ni sur un éventuel bilan humain ou matériel.