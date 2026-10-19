Palais : le Président Bassirou Diomaye Faye a reçu le Khalife général de Thiénaba

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu ce lundi soir le Khalife général de Thiénaba, en présence des ministres Directeur et chef de Cabinet ainsi que du Délégué général aux Affaires religieuses. Le Chef de l’État a réservé à son hôte un accueil empreint de courtoisie et des égards dus à son rang.



Selon la Présidence du Sénégal, l’entretien s’est ouvert sur la cohésion sociale, qui fonde, aux yeux du Président, toute ambition de développement. Il s’est poursuivi sur les politiques publiques que conduit le Gouvernement pour relancer l’économie et améliorer le quotidien des Sénégalais.



Le Khalife a ensuite porté les doléances de la Commune de Thiénaba, auxquelles le chef de l’État a prêté une oreille attentive, conformément à son engagement pour un développement équilibré des territoires, indique la même source.



Par cette audience, le Président poursuit le dialogue qu’il entretient avec les guides religieux, partenaires de la stabilité nationale et relais des attentes des populations.