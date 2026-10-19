« 30 % d'adoption mais 63 % d'écart d'usage » : le grand paradoxe de la connectivité en Afrique de l'Ouest

À l'échelle du continent, l'accès au monde numérique reste profondément inégal selon les régions.



Le rapport « Spectrum Policy in Africa » de la GSMA révèle que l'Afrique du Nord fait la course en tête avec 42 % de taux d'adoption de l'internet mobile, tandis que l'Afrique centrale ferme la marche avec 15 %.



L'Afrique de l'Ouest se situe dans une moyenne intermédiaire avec un taux d'adoption de 30 %, marqué par un « déficit d'usage de 63 % » et un « déficit de couverture de 8 % ».



D’après la GSMA, le principal obstacle dans la région ouest-africaine réside non pas tant dans l'absence de réseau, mais dans l'incapacité des populations à adopter les services internet. Si les réseaux 3G et 4G couvrent désormais une grande partie du territoire, la majorité des citoyens reste bloquée en marge du numérique en raison du coût des équipements et du manque de compétences. Près de la moitié des abonnés internet en Afrique utilisent toujours des téléphones basiques ou des smartphones 3G, freinant la transition vers la 4G et la 5G.



Face à ces enjeux, la GSMA souligne que les stratégie réglementaires régionales montrent des signes d'hétérogénéité criants. Certains pays de la sous-région, comme le Nigeria, font figure de pionniers en publiant une feuille de route claire pour l'attribution des fréquences et en favorisant la neutralité technologique. D'autres marchés appliquent encore des régimes de licences rigides et des frais de renouvellement élevés qui ralentissent la libération des bandes de fréquences indispensables à l'extension des services en milieu rural.



Pour combler le fossé numérique ouest-africain, une harmonisation des politiques réglementaires régionales s'impose d'urgence. L'adoption de cadres de licences unifiés et neutres permettrait aux opérateurs de réutiliser leurs fréquences historiques pour déployer les technologies modernes sans surcoût. « Une convergence des règles au sein de la sous-région faciliterait ainsi le développement d'un marché numérique unifié et accessible à l'ensemble des citoyens », suggère la GSMA.