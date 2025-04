Dakaa de Médina Gounass : un important dispositif sécuritaire déployé par la Gendarmerie nationale

Le Dakaa de Médina Gounass, dans le sud (Kolda), a officiellement débuté ce samedi 26 avril et se poursuivra jusqu’au lundi 5 mai 2025. Comme chaque année, des milliers de fidèles venus de tout le pays et de la sous-région prennent part à cet événement religieux majeur.



Pour garantir la sécurité des pèlerins et assurer le bon déroulement des activités, la Gendarmerie nationale a déployé un dispositif exceptionnel, placé sous la supervision du Lieutenant-colonel Sidy Dione, commandant de la nouvelle Légion de Gendarmerie de Kolda.



Au total, 360 gendarmes supplémentaires ont été mobilisés, appuyés par 67 véhicules, dont une ambulance médicalisée, un camion-citerne, des motos tout-terrain, ainsi que des drones pour la reconnaissance aérienne, des équipes cynophiles spécialisées et un matériel de transmission moderne pour optimiser la coordination entre les différentes unités.