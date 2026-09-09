Dakar : 10 personnes interpellées pour «proxénétisme et incitation à la débauche»

Le Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff (Dakar) a procédé, le 6 septembre 2026, à l’interpellation de dix individus pour «violation des conditions d'exploitation d'un débit de boissons, proxénétisme, incitation à la débauche, défaut d'inscription au fichier sanitaire et social, séjour irrégulier et mise en danger de la vie d'autrui», selon un communiqué de la police publiée ce mercredi.



Des recoupements menés discrètement ont confirmé la nature illicite des activités de cet établissement, marqué par la récurrence de rixes. Une opération de démantèlement a ainsi été déclenchée le 6 septembre 2026 vers 21 h 30. Sur place, les policiers ont constaté des clients consommant de l'alcool au rez-de-chaussée et surpris des femmes en flagrant délit de prostitution au premier étage, dans sept chambres closes. Les gérants percevaient 5 000 FCFA par prestation d'une durée maximale d'une heure, tandis que les prostituées touchaient 3 000 FCFA par rapport.



Les investigations ont également révélé que les gérants avaient détourné l'objet de l'arrêté d'autorisation d'exercice délivré par l'autorité administrative. La somme de 233 000 FCFA, correspondant aux recettes de la soirée, issues de ces activités illicites, a été saisie et placée sous scellés.



Les contrôles d'identité ont montré que les personnes se livrant à la prostitution, pour la plupart de nationalité étrangère, se trouvaient en situation irrégulière et n'étaient pas inscrites au fichier sanitaire et social du ministère de la Santé. Des centaines de préservatifs et des mouchoirs découverts dans leurs sacs à main ont également été saisis et placés sous scellés.



À l'issue de l'opération, tous les mis en cause ont été placés en garde à vue. L’enquête se poursuit.