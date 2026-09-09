Déclaration de politique générale : Boubacar Camara salue la prestation du Premier ministre

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Boubacar Camara, se montre plutôt satisfait de la prestation du Premier ministre lors de sa déclaration de politique générale à l’Assemblée nationale. Invité de l’émission « RFM Matin » ce mercredi, le ministre estime que le chef du gouvernement mérite du temps pour mettre en œuvre son programme, notamment dans un contexte marqué par la difficulté du redressement des comptes publics.



Pour Boubacar Camara, la situation économique et financière du pays exige de la patience. Il estime que le gouvernement doit pouvoir poursuivre son travail et s’atteler au traitement de la dette afin de permettre au Sénégal de retrouver de nouvelles marges de manœuvre financières.



« Le redressement des comptes publics demande du temps », a-t-il notamment souligné, estimant que les conclusions des débats à l’Assemblée nationale permettent au gouvernement de poursuivre son action et de travailler à la mise en œuvre du plan de traitement de la dette.



Le ministre a également insisté sur la nécessité de préserver l’unité du camp ayant porté l’alternance de 2024. Selon lui, les acteurs qui ont contribué à cette victoire doivent se retrouver autour de l’objectif de réaliser les engagements pris devant les Sénégalais. « Je considère que le bloc de 2024 qui a réalisé l’alternance doit se retrouver pour réaliser les promesses qui ont été faites au peuple », a-t-il déclaré sur les ondes de la RFM.



« Les retrouvailles sont obligatoires »



Boubacar Camara s’est par ailleurs prononcé en faveur d’une réconciliation entre le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko. Il considère qu’une telle évolution serait bénéfique pour le pays. « Ce ne sera que bénéfique pour le Sénégal », a-t-il affirmé, avant de qualifier ces retrouvailles de nécessité plutôt que de simple possibilité.



« Absolument, ce n'est même pas question de possibilité, c'est obligatoire », a-t-il insisté, rappelant les années de lutte et les difficultés traversées par les acteurs de l’alternance. Pour le ministre, les conditions dans lesquelles le pouvoir a été conquis, après plusieurs années de mobilisation et de persécutions, imposent aux principaux protagonistes de renouer le dialogue et de travailler ensemble.



Boubacar Camara appelle ainsi à la cohésion du camp de l’alternance, estimant que cette unité est nécessaire pour répondre aux attentes des ménages, des entreprises et, plus largement, du peuple sénégalais.