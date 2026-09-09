Rapatriement depuis le Maroc : un deuxième convoi de 38 Sénégalais en route vers le pays

Un deuxième convoi de 38 Sénégalais a quitté le Maroc ce mercredi 9 septembre dans le cadre d’une opération de rapatriement volontaire, selon l’Agence de presse sénégalaise (APS) .



Secourus en mer par la Marine royale marocaine, ces migrants rejoindront le Sénégal par voie terrestre à travers la Mauritanie pour entrer à Rosso, dans la région de Saint-Louis.



Cette opération est organisée par les autorités marocaines en collaboration avec les représentations diplomatiques du Sénégal. Un premier convoi de 120 migrants sénégalais était déjà arrivé au pays samedi dernier. Par ailleurs, le consulat général du Sénégal à Dakhla poursuit ses démarches auprès des autorités marocaines afin de rapatrier les 20 derniers Sénégalais hébergés au centre d’accueil de Bir-Guindouz et concernés par cette opération.