JOJ Dakar 2026 : la Corniche ouest fermée samedi pour l’accueil de la flamme olympique

Le tronçon routier de la Corniche ouest, allant de la Rue D au pont du complexe Olympique Club, sera fermé à la circulation samedi 12 septembre 2026, de 15 heures à 20 heures. Selon l’Agence de presse sénégalaise (APS), cette mesure est prise dans le cadre de la cérémonie d’accueil de la flamme des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026.



La flamme olympique est attendue vendredi à Dakar, en provenance d’Athènes, en Grèce. Elle sera officiellement présentée le lendemain lors d’une cérémonie prévue à la Place du Souvenir africain. À cette occasion, 100 femmes participeront également à la « Marche des Linguères », placée sous le signe de l’inclusion et de la transmission entre générations.



Les JOJ Dakar 2026, qui seront les premiers organisés sur le continent africain, réuniront environ 2 700 athlètes dans une vingtaine de disciplines sportives. La compétition se déroulera du 31 octobre au 13 novembre, sous le slogan officiel : « L’Afrique accueille, Dakar célèbre ».