Dakar : 12 candidats à la migration irrégulière interpellés à la plage des Dents de la Mer

Les éléments du Commissariat d’arrondissement du Point E ont interpellé 12 candidats à la migration irrégulière, dimanche 07 juin, sur la plage des Dents de la Mer, située sur la corniche ouest de Dakar. Selon le quotidien L’Observateur, la pirogue, partie de la Gambie, s’est fracassée sur des rochers, après avoir fait demi-tour en raison de violentes intempéries au large des côtes mauritaniennes, évitant de justesse un drame.



L’opération d’interpellation a eu lieu peu après 7 heures 50 minutes, après que le commissariat a été alerté par téléphone de la présence de candidats à la migration clandestine au niveau de la plage. Dans le détail, quatre personnes ont été interpellées par les éléments du Commissariat d’arrondissement du Point E, et huit (08) autres par les fonctionnaires en poste à l’Ecole nationale de police, venus en renfort.



Le profilage a permis d’établir les nationalités suivantes : 7 Maliens, 3 Gambiens et 2 ressortissants de la Guinée-Conakry. Interrogés sommairement, les mis en cause ont déclaré avoir embarqué le mardi 26 mai 2026, vers 6 heures du matin, depuis la Gambie, avec pour destination finale l’Espagne.



Les interpellés ont également révélé que l'embarcation transportait plus d'une centaine de candidats (hommes, femmes et enfants). Certains ont pris la fuite dès le débarquement, se fondant dans la nature. L'enquête est en cours.