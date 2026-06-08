Moyen-Orient: Israël et Iran s’attaquent malgré un appel à la retenue lancé par Donald Trump

Ce qu'il faut retenir



► L'Iran a tiré ce dimanche 7 juin des missiles balistiques en direction d'Israël en représailles aux bombardements répétés de l'État hébreu dans le sud du Liban et dans la banlieue de Beyrouth. L'armée israélienne a dit avoir intercepté plusieurs vagues de missiles. En réponse, l'armée israélienne a frappé dans la nuit de dimanche à lundi des « cibles militaires » dans « l'ouest et le centre de l'Iran », des explosions ayant retenti à Téhéran, Tabriz et Ispahan.



► En dépit de l'accord de cessez-le-feu convenu entre Israël et le Liban, Israel Katz a affirmé que l'armée israélienne allait « poursuivre ses tirs et ses opérations » dans le sud du Liban. De son côté, le Hezbollah a fait part de son refus du cessez-le-feu. L'Iran a conditionné tout accord avec les États-Unis à l'arrêt définitif des hostilités au Liban et a même laissé entendre qu'il pourrait rompre la trêve pour intervenir en soutien au Hezbollah.



► Au moins 3 593 personnes ont été tuées dans des attaques israéliennes à travers le Liban depuis le 2 mars, selon les derniers chiffres du ministère libanais de la Santé. Au moins 10 990 autres personnes ont été blessées au cours de la même période.



Les Gardiens de la Révolution disent avoir ciblé un complexe pétrochimique en Israël en représailles



Les Gardiens de la Révolution ont déclaré avoir lancé des frappes de représailles contre un complexe pétrochimique en Israël, après une attaque contre un site iranien par l'armée israélienne.



Les Gardiens « ont lancé des frappes contre des installations industrielles similaires à Haïfa », ont-ils déclaré dans un communiqué, avertissant Israël que s'attaquer à des sites énergétiques était « un jeu dangereux » qui risquait d'étendre le conflit au reste du Moyen-Orient.



L'armée israélienne a mené lundi matin des frappes sur le site pétrochimique de Mahshar, ville portuaire du sud-ouest de l'Iran donnant sur le Golfe.



Un média iranien affirme qu'un drone «ennemi» a été abattu à Téhéran



Un drone ennemi a été abattu lundi matin au-dessus de Téhéran, selon l'agence de presse iranienne Mehr, dans la foulée d'une puissante explosion survenue dans la capitale iranienne sur fond de frappes réciproques avec Israël.



«Un drone hostile appartenant à l'ennemi américano-sioniste a été détruit par la défense aérienne dans le ciel de Téhéran», écrit l'agence Mehr sans plus de détails.



Avec ses attaques contre Israël, l’Iran tente de maintenir son influence sur le Liban



Au-delà de son aspect militaire, l’attaque iranienne contre Israël, dimanche 7 juin, en riposte aux frappes israéliennes sur la banlieue sud de Beyrouth, la veille, est un acte politique audacieux mais risqué, ayant une dimension régionale.



L’Iran tente ainsi de garder sa place centrale dans la scène libanaise. Car l’attaque iranienne intervient après un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Liban, qui exige le retrait du Hezbollah pro-iranien du sud du pays, et s’accompagne d’un appel de Beyrouth : que l’Iran cesse d’intervenir dans les affaires libanaises.



Une puissante explosion retentit à Téhéran, selon des journalistes sur place



Une puissante explosion a été entendue lundi matin à Téhéran par un journaliste de l'AFP, sans que l'origine ne soit dans l'immédiat connue, au moment où l'Iran et Israël attaquent leurs territoires respectifs.



Cette explosion, qui s'est produite vers 11h30 (8h TU), a fait trembler les locaux du ministère des Affaires étrangères dans le centre de Téhéran, où un journaliste de l'AFP assistait à une conférence de presse.



Des détonations liées à l'activation du système de défense antiaérienne ont également été entendues, a ajouté le journaliste de l'AFP.



Malgré les frappes, l’Iran dit poursuivre les pourparlers avec les États-Unis via le médiateur pakistanais



L'Iran a assuré lundi que les efforts de médiation du Pakistan pour mettre fin à la guerre avec les États-Unis se poursuivaient malgré la reprise des hostilités avec Israël et des frappes réciproques.



«Les consultations diplomatiques se poursuivent naturellement en toutes circonstances», a déclaré le porte-parole de la diplomatie iranienne Esmaeil Baghaei, ajoutant que «la République islamique a fait preuve d'une retenue extraordinaire» depuis les entorses au cessez-le-feu du 8 avril.

Israël dit avoir frappé et détruit des systèmes de défense en Iran



Israël a indiqué lundi avoir frappé et détruit des systèmes de défense en Iran, après des tirs de missiles contre son territoire.



«Il y a peu de temps, des dizaines d'avions de combat de l'armée de l'air israélienne (...) ont mené une frappe de grande envergure contre des systèmes de défense stratégiques» en Iran, a rapporté l'armée israélienne dans un communiqué, précisant que ces systèmes avaient été détruits.

Selon l'armée, ils avaient récemment été déployés à travers le pays «dans le cadre des efforts du régime pour rétablir ses capacités de détection et de défense».



Pour l’Iran, la reprise des hostilités aura des conséquences sur les pourparlers avec les États-Unis



L'Iran a estimé lundi que la reprise des hostilités au Moyen-Orient aura des conséquences sur les pourparlers en cours avec les Etats-Unis en vue d'une paix durable dans la région.



«Il est tout à fait naturel que le processus diplomatique engagé pour mettre fin à cette guerre imposée (contre l'Iran, NDLR) soit affecté», a déclaré le porte-parole de la diplomatie iranienne Esmaïl Baghaï, lors d'une conférence de presse à Téhéran à laquelle assiste l'AFP.



L'Iran pointe la responsabilité des États-Unis dans la reprise des hostilités avec Israël



L'Iran a accusé lundi les États-Unis d'être directement responsables de la reprise des hostilités au Moyen-Orient, après des frappes de représailles réciproques entre les armées iranienne et israélienne, inédites depuis le cessez-le-feu du 8 avril.



«Personne ne croit que le régime sioniste entreprendrait une quelconque action sans coordination et coopération préalables avec les États-Unis», a déclaré le porte-parole de la diplomatie iranienne Esmaïl Baghaï, soulignant «la responsabilité des États-Unis».

«Les actions du régime sioniste dans la région ne peuvent être dissociées des politiques américaines», a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse à Téhéran à laquelle assiste l'AFP.



L'armée israélienne mène des frappes au sud du Liban, dans les districts de Nabatieh et de Sidon



Selon des informations libanaises, les forces israéliennes ont mené des frappes dans les villages d'al-Sharqiya et d'al-Nimriya, situés dans le district de Nabatieh, ainsi que dans le village d'al-Marwaniya, situé dans le district de Sidon, au sud du Liban.



En Israël, les habitants s’inquiètent de la reprise des hostilités, les écoles sont annulées et les hôpitaux activent leurs procédures d’urgence



Alors que les Israéliens n’étaient plus descendus dans les abris anti-missiles depuis le début du cessez-le-feu le 8 avril, les sirènes qui ont retenti tout au long de la nuit et de la matinée à Jérusalem ont fait ressurgir de mauvais souvenirs, selon notre correspondante à Jérusalem, Frédérique Misslin.

Car la reprise des hostilités semble évidente. Hier soir, l'Iran a tiré sur Israël en riposte au bombardement dimanche de la banlieue sud de Beyrouth. le cycle des représailles s'est très vite enclenché. L'État hébreu dit avoir visé la nuit dernière des cibles militaires sur le territoire iranien et aussi une usine pétrochimique.



Yedida, rencontré dans un abri anti-missile avec son fils de deux ans, « ne pense pas que tout cela va durer longtemps, mais rien n’est sûr ».



Pour l'instant pas de blessés signalés en Israël, un missile est tombé près de Beersheva. L'armée assure que la défense aérienne est mobilisée. Dans le pays, l’école a été annulée aujourd’hui et les hôpitaux ont réactivé leurs procédures d'urgence pour pouvoir fonctionner en souterrain.



Le Premier ministre Benyamin Netanyahu a convoqué une réunion de sécurité pour 11h (8h TU) ce matin. La trêve semble plus que jamais menacée, de même que les espoirs de Donald Trump d'arriver à un accord pour la région.



L'Iran a lancé un nouveau barrage de missiles en direction d'Israël, selon Tsahal



L'armée israélienne a de nouveau fait état lundi matin d'un barrage de missiles tirés par l'Iran en direction du territoire israélien.



«Il y a peu, l'armée israélienne a identifié des missiles tirés depuis l'Iran en direction du territoire de l'État d'Israël. Les systèmes de défense sont en action pour intercepter la menace», a écrit l'armée sur Telegram.



Au Yémen, les rebelles houthis annoncent interdire la navigation des navires israéliens en mer Rouge



Les rebelles houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, ont annoncé lundi avoir lancé une attaque à la roquette contre Israël et ont décrété une interdiction de la navigation israélienne en mer Rouge, faisant planer la menace d'un retour à des perturbations majeures sur cette voie maritime stratégique.

«Nous décrétons une interdiction totale et absolue de la navigation maritime israélienne en mer Rouge», indique un communiqué des forces armées houthies, qui a également confirmé la première attaque à la roquette contre Israël depuis début avril.



Les défenses aériennes d'une ville de l'ouest de l'Iran ont été activées, selon les médias iraniens



Les défenses aériennes de la ville de Kermanshah, dans l'ouest de l'Iran, ont été activées lundi matin, selon un article de l'agence de presse Mehr.



Le Qatar et l'Iran discutent des efforts de médiation en pleine montée des tensions régionales



Le Premier ministre du Qatar s'est entretenu par téléphone avec le ministre iranien des Affaires étrangères pour discuter du conflit au Liban et des moyens d'endiguer l'escalade dans la région, a indiqué le ministère des Affaires étrangères de Doha dans un communiqué.



Cheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani a souligné à Abbas Araghchi l'importance de parvenir à un accord pour une «paix durable» dans la région, précise le communiqué.



Le site pétrochimique de Mahshahr en cours d'évacuation, selon les médias d'État iraniens



Les médias d'État iraniens ont rapporté qu'une évacuation était en cours dans la zone économique spéciale pétrochimique de Mahshahr, dans le sud-ouest de l'Iran, à la suite de frappes israéliennes.

L'armée israélienne a déclaré que l'armée de l'air avait frappé plusieurs cibles au sein du complexe pétrochimique de Mahshahr, selon un communiqué de l'armée israélienne.

