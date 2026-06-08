Drame à Diabir : un mort et huit blessés après une collision mortelle entre un camion et un minicar

Un grave accident de la circulation s’est produit, le samedi 6 juin 2026, aux environs de 7 heures du matin, sur la Route nationale n°4 (RN4), à hauteur du village de Diabir, situé dans la commune d’Oulampane, dans le département de Bignona (sud). Un camion en provenance de Dakar est entré en collision avec un minicar avant de terminer sa course dans une maison située en bordure de route.



La violence du choc a causé d’importants dégâts et fait plusieurs victimes. Le bilan provisoire fait état d’un mort et de huit blessés. Selon les informations du journal Libération, la victime décédée est le chauffeur du camion, identifié sous le nom de Serigne Mbacké Diouf. Ce dernier a succombé à ses blessures après son admission dans une structure sanitaire.



Parmi les blessés, trois seraient dans un état grave. Tous ont été pris en charge par les sapeurs-pompiers et évacués en urgence vers le centre de santé de Bignona.



Cet accident remet une nouvelle fois en lumière la dangerosité de la RN4, axe stratégique reliant Sénoba, Ziguinchor et Mpack. Ce corridor routier est régulièrement le théâtre d’accidents, particulièrement sur son tronçon sud, où les usagers dénoncent depuis plusieurs années l’insécurité routière et la fréquence des collisions.