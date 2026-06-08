Jude Bellingham en grand danger avant la Coupe du Monde, une star de Chelsea veut rejoindre le FC Barcelone



Jude Bellingham prévenu par Thomas Tuchel

Thomas Tuchel a réaffirmé que Jude Bellingham n’est pas garanti à une place de titulaire pour l’Angleterre à la Coupe du Monde, malgré son statut de joueur phare de la sélection anglaise. Le milieu du Real Madrid n’a pas débuté contre la Nouvelle-Zélande, Morgan Rogers lui étant préféré au poste de numéro 10 derrière Harry Kane. Bellingham reste l’un des 14-15 joueurs potentiels pour démarrer les matches, mais il va devoir encore se battre pour sa place face à la concurrence. Un Mondial qui pourrait être à l’image de sa saison délicate avec le Real, même s’il faut rappeler que Jude Bellingham était sûrement le meilleur anglais lors du dernier Euro.



Marc Cucurella attend le Barça

Marc Cucurella est ouvert à un départ. Le latéral gauche veut quitter Chelsea et rejoindre le FC Barcelone, où Hansi Flick l’apprécie pour sa qualité technique, physique et tactique. Cependant, son arrivée au Barça dépend du départ d’Alejandro Balde, qui reste sceptique à l’idée de partir malgré sa perte de temps de jeu cette saison. Chelsea valorise Cucurella entre 40 et 50 millions d’euros, un prix jugé raisonnable après l’investissement de 68 millions en 2022. Plusieurs clubs européens suivent sa situation, notamment Manchester City, Manchester United, le Real Madrid et surtout l’Atlético de Madrid, club le plus insistant. Cucurella n’est pas pressé et veut attendre la fin de la Coupe du Monde pour décider, mais il reste ouvert à un nouveau projet sportif convaincant.



La presse danoise a eu peur pour Eriksen

"Déchirant" titre Ekstra Bladet. Alors que le Danemark ne s’est pas qualifié pour la Coupe du monde 2026, il affrontait l’Ukraine ce dimanche en amical. Un match suspendu à l’heure de jeu sur un avantage 2-1 des Danois suite à une grosse frayeur après que Christian Eriksen s’est écroulé au sol. Des images qui font forcément froid dans le dos. Il y a cinq ans, durant l’Euro 2020 en juin 2021, le milieu offensif danois Christian Eriksen s’était déjà écroulé contre la Finlande. Victime d’un arrêt cardiaque, il a vu sa carrière être mise entre parenthèses avant de rebondir par la suite à Brentford, Manchester United et dernièrement Wolfsbourg. Médecin de la sélection danoise, Morten Boesen a rassuré sur l’état de santé du milieu.