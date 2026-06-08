Industries Chimiques du Sénégal: un ouvrier succombe à ses blessures après une chute dans un bassin d’acide

Un nouvel accident mortel secoue les Industries Chimiques du Sénégal (ICS). Ahmed Sène, un journalier employé sur le site industriel, est décédé à l’hôpital Fann de Dakar, le 7 juin 2026, après avoir été victime d’une chute dans un bassin d’acide le 2 juin dernier.



Selon des informations du journal Libération, l’ouvrier participait à une opération de transfert d’acide lorsqu’il aurait perdu l’équilibre à la suite d’un faux mouvement. Tenant un tuyau utilisé pour la manipulation du produit chimique, il serait alors tombé dans le bassin. Gravement blessé, il avait été évacué vers l’hôpital de Fann où il a finalement succombé à ses blessures.



Toujours selon le journal, ce drame intervient peu de temps après un autre accident survenu aux ICS, au cours duquel plusieurs journaliers avaient été grièvement blessés en raison de défaillances techniques sur une machine.



Face à la répétition des accidents, des voix s’élèvent pour réclamer l’ouverture d’une enquête approfondie afin d’établir les circonstances exactes ayant conduit à la mort d’Ahmed Sène et d’évaluer les mesures de prévention en vigueur sur le site industriel.