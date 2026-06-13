Nigeria : Manifestations contre la crise sécuritaire et économique à l'occasion de la Journée de la démocratie

Des manifestations ont été organisées au Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique, à l'occasion de la « Journée de la démocratie du 12 juin », pour protester contre l'aggravation des problèmes sécuritaires et économiques dans le pays.



Lors des manifestations organisées à l'occasion de la Journée de la démocratie dans divers États du pays, en particulier dans la capitale Abuja, Le gouvernement a été mis en cause face à l'augmentation des défis sécuritaires, des enlèvements et de la précarité économique.



Des activistes, des représentants d'organisations de la société civile et des citoyens ont participé à la manifestation organisée à Abuja sous la houlette de l'activiste et journaliste Omoyele Sowore.



Scandant des slogans antigouvernementaux, les manifestants ont brandi des banderoles sur lesquelles on pouvait lire : « Aucun enfant ne devrait avoir peur de l'école », « Sauvez immédiatement les enfants enlevés », « Arrêtez l'enlèvement de nos enfants », « L'éducation, pas les enlèvements » et « Attaques contre le droit démocratique ». Les manifestants ont également réclamé la démission du président Bola Ahmed Tinubu.



Au cours des manifestations, l'attention a également été attirée sur les récents enlèvements de masse survenus à de courts intervalles dans les États d'Oyo et de Borno.



Les protestataires ont par ailleurs demandé au gouvernement de prendre des mesures urgentes pour remédier aux difficultés économiques causées par une forte inflation, la hausse des coûts de transport et la baisse du pouvoir d'achat des citoyens.



En parallèle de ces mouvements de contestation, le président Bola Ahmed Tinubu a profité de son allocution à la nation pour la Journée de la démocratie pour lancer un ultimatum aux groupes armés. Les sommant de se rendre sous peine d'affronter "toute la puissance de l'État", le chef de l'État a appelé les Nigérians à l'unité face à la menace sécuritaire.



Le Nigeria a récemment connu une recrudescence des attaques contre les écoles. Dernièrement, le 15 mai, 40 élèves et 7 enseignants ont été enlevés par des individus armés lors d'attaques perpétrées contre 3 écoles dans la zone de gouvernement local d'Oriire, dans l'État d'Oyo.



Bien que le crime d'enlèvement soit passible de la peine de mort dans le pays, les enlèvements avec demande de rançon demeurent récurrents. Les groupes armés ciblent généralement les villages, les écoles et les voyageurs, principalement dans le nord du pays, pour exiger des rançons.