Dakar : Cheikh Bara Ndiaye placé en garde à vue pour "appel à l'insurrection"

Le chroniqueur de Walf Tv, Cheikh Bara Ndiaye, a été placé en garde à vue dimanche dans la soirée pour « d'appel à l'insurrection et d'autres chefs d'accusation ». Il a passé sa première nuit en prison.



À en croire Sud Quotidien, il devrait être présenté au procureur de la République dès ce lundi. Selon les informations du journal, cette arrestation a été effectuée sur instruction du parquet. Les forces de police du commissariat central de Rufisque ont effectué une descente au domicile de Cheikh Bara Ndiaye avant de procéder à son arrestation. Le chroniqueur a ensuite été transféré à la Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar afin d’être interrogé.



Cheikh Bara Ndiaye, est un guide religieux et une personnalité médiatique son arrestation soulève « des questions sur la liberté d'expression et les limites légales qui encadrent le discours public », au sein de la société sénégalaise en ces périodes de tensions politiques.