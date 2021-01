Dakar Dem Dikk: Me Moussa Diop obtient la saisie des comptes bancaires et biens mobiliers de la société

Les bisbilles entre Me Moussa Diop et le nouveau Directeur général de la société de transport Dakar Dem Dikk , Boun Khatab Syllaprend une tournure judiciaire. En effet, le tribunal de Grande Instance hors classe de Dakar a délivré une ordonnance autorisant Me Moussa Diop la saisie des comptes bancaires et biens mobiliers de Dakar Dem Dikk."Autorisation à Me Moussa Diop à pratiquer une saisie conservatoire de créances et de biens meubles corporels auprès des banques et établissements financiers de la place ainsi que toutes autres qu'elles détiennent ou détiendront pour le compte de ; société Dakar Dem Dikk (...)", peut-on lire dans le document.Le tribunal a également ordonné dans sa décision "jusqu'à concurrence de la somme en principal de 90.000.000 Fcfa" aux indemnités que doit la société Dakar Dem Dikk en guise de créances depuis le départ de Me Moussa Diop de la boîte.A noter que le nouveau DG Boun Khatab Sylla avait été accusé par Me Moussa Diop d'avoir bloqué ses indemnités. Ce que l'avocat avait dénoncé avec véhémence en interpellant le chef de L'Etat. Sur ce, Me Moussa Diop n’a pas tardé à saisir la justice pour dénoncer cette irrégularité car le Conseil d’administration avait déjà validé les indemnités du DG sortant sur une période de 24 mois avec un salaire net de 5 millions. Ce qui est égale à la somme totale de 120 millions qui peut être payée sur acompte, mais ne devant pas excéder plus d’un an.