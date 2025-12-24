Parcelles Assainies : un homme de 78 ans déféré pour dépeçage d’un mouton mort

Le parquet de Dakar a déféré Abdou Aziz Samb (78 ans), un chauffeur résidant à l’Unité 3 des Parcelles Assainies (quartier de Dakar). Il est accusé d’«abattage clandestin de mouton et une mise en danger de la vie d’autrui».
Tout a commencé lorsque la brigade de recherches de Dakar s’est rendu au domicile d'Abdou Aziz Samb le 21 décembre, après «avoir été informé que le mis en cause avait ramassé un cadavre de mouton et l’avait transporté à son domicile dans le but de le dépecer pour vendre cette viande impropre à la consommation».
À en croire Libération qui donne l’information, le sieur Samb a été surpris en flagrant délit. Arrêté, a reconnu «sans ambages» les faits.
