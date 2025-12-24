Golf Sud : un footballeur arrêté pour présumé viol sur une collégienne de 15 ans

Le footballeur O. G. Cissé a été arrêté par la police de Golf Sud (banlieue dakaroise). Il est poursuivi pour « viol et détournement de mineur » sur une fille âgé de 15 ans, répondant au nom de S.F. Sarr. Le mis en cause a été présenté devant le parquet de Guédiawaye, suite à son arrestation.



Les faits remontent au 1er décembre 2025. S. F. Sarr a rencontré le footballeur sur la corniche ouest de Dakar (Dakar). Ce dernier lui a déclaré être amoureux d’elle. Selon les informations du journal Les Échos, O.G. Cissé a proposé la jeune fille de venir chez lui, à la Médina. Une proposition que la collégienne a acceptée. Une fois arrivée, le footballeur s’est rapproché d’elle et lui a fait des avances. Quand la fille a refusé, O.G. Cissé l’a forcé à entretenir des rapports sexuels avec lui.



De retour chez elle, à Las Palmas (banlieue dakaroise), la présumée victime a raconté sa mésaventure à sa mère. Cette dernière a s’est rendu à l’hôpital où un test gynécologique a révélé que la mineure présente « une déchirure hyménale récente ». Munie du dossier médical, la mère de la victime s’est rendue au commissariat d’arrondissement de Golf Sud pour déposer une plainte.



Interpellé à son domicile, le prévenu a nié les accusations de viol et parle de relations sexuelles consentantes.