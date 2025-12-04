Dakar Dem Dikk : vers une meilleure inclusion des employés handicapés

La société nationale de transport Dakar Dem Dikk (DDD) a profité de la Semaine nationale des personnes vivant avec un handicap pour annoncer un plan majeur visant à sécuriser et améliorer les conditions de travail de ses employés en situation de handicap.



Sous l'impulsion de l'Amicale des Handicapés de Dakar Dem Dikk, une journée de réflexion d'envergure, articulée autour du thème "L’emploi des personnes handicapées : équité et égalité", a été organisée.

Le Président de l’Amicale a salué l'initiative en soulignant la nécessité d'une rupture avec les célébrations superficielles. « Nous savons tous que la Semaine du handicap est souvent célébrée par du folklore. Cette fois-ci, nous avons décidé d’innover et de faire le bilan de notre situation au sein de la société Dakar Dem Dikk », a déclaré le représentant de l'Amicale.



L'événement a ainsi été transformé en une « semaine d’évaluation » visant à identifier les points forts et les améliorations requises en matière d'inclusion. Une rencontre stratégique avec le directeur général, Assane Mbengue, et les partenaires sociaux a été tenue pour examiner concrètement l'application des droits légaux et l'amélioration de leur présence au sein de l'entreprise.



Faisant écho à ces revendications, le directeur général, Assane Mbengue, a annoncé une décision prise en concertation avec le Conseil d'Administration. Face aux contraintes physiques liées aux postes d'exploitation, souvent délicats dans le secteur du transport, la direction a validé un redéploiement massif. « Dès 2026, tous les employés handicapés actuellement affectés à des postes d'exploitation jugés trop contraignants physiquement seront redéployés vers d'autres directions et services au sein de l'entreprise », a déclaré M. Mbengue.



L'objectif est d'offrir à ces employés « très braves » des postes plus confortables et mieux adaptés, leur permettant de continuer à contribuer à la productivité de la société dans des conditions optimales.

Ce repositionnement sera accompagné d'un programme d'appui conséquent comme , « des programmes de développement personnel et de formation seront mis en place pour faciliter l'insertion des agents dans leurs nouvelles fonctions et leur permettre d'acquérir les expertises nécessaires, l'engagement de DDD s'étend aux usagers et aux lieux de travail. L'entreprise travaille activement à l'amélioration de ses infrastructures terminales, visant des "réalisations essentielles en 2025" concernant les gares, les toilettes et l'accessibilité générale.