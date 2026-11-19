Au Sénégal, à l'occasion de la Journée des Forces armées, célébrée ce jeudi 19 novembre, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a rendu un hommage appuyé aux militaires sénégalais, saluant leur engagement et leur rôle dans la sécurisation du pays.



Le président Diomaye est revenu sur la contribution décisive des Forces armées à un événement majeur récemment accueilli par le Sénégal. « D'ailleurs votre implication décisive dans la sécurisation des Jeux Olympiques de la jeunesse de Dakar 2026 que notre pays vient d'accueillir vient confirmer votre belle réputation d'excellence et de don de soi au service de la République », a-t-il souligné.



Pour le chef de l'État, cette attitude explique la place qu'occupent les militaires dans le cœur des Sénégalais. « Cette posture républicaine explique le respect de nos concitoyens à votre égard et l'intérêt personnel que je porte à votre épanouissement sur tous les plans », a-t-il affirmé.



Évoquant les moyens mis à la disposition des Forces armées, le président a insisté sur la nécessité de leur permettre de remplir pleinement leur mission. « Afin de leur donner les moyens nécessaires à l'accomplissement de leur obligation pour que notre pays continue sa marche prometteuse vers plus de souveraineté, plus de justice, plus de prospérité », a-t-il dit.



Enfin, Bassirou Diomaye Faye a exhorté les troupes à rester fidèles à leurs valeurs. «Je vous encourage à persévérer avec la même abnégation dans les efforts de consolidation des valeurs d'honneur et de fidélité aux idéaux de la République et à rester centrés sur les vertus cardinales contenues dans votre devise », a-t-il lancé.