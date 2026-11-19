Le Sénégal célèbre, ce jeudi 19 novembre, la Journée des Forces armées 2026, au quartier Dial Diop, à Dakar. L’actuel président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, est apparu aux côtés du chef d’Etat Diomaye Faye. Il s’agit de la première apparition publique des deux hommes, après le limogeage d’Ousmane Sonko de la Primature le 22 mai 2026.



Pour rappel, la célébration de la Journée des Forces armées intervient dans un contexte de «désaccord profonds» entre ces deux anciens alliés. «Politiquement, en ce qui me concerne, le divorce est consommé. Définitivement.», avait dit Ousmane Sonko, au cours d’une réunion politique (14 novembre) avec les membres de son parti (Pastef), majoritaire à l’Assemblée nationale. Ce dernier avait révélé une rupture de tout contact depuis le 1er juin 2026, date de nomination du Premier ministre Al Aminou Lô.



Mardi 17 novembre 2026, le chef de l'État Diomaye Faye et 31 autres personnes ont même été «définitivement rayés de la liste des membres du parti» Pastef. Cette radiation fait suite au lancement par le président Faye, en juillet 2026, de sa propre formation politique baptisée « Kiiraay – Les Patriotes républicains ». Le Conseil national de Pastef a invoqué l'article 6 de ses statuts, qui prévoit la perte automatique de la qualité de membre en cas d'adhésion à une autre formation politique.