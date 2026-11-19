Le chef d’Etat sénégalais, Diomaye Faye, a décidé ce jeudi 19 novembre de décréter la mise en vigueur de la Loi de finances rectificative (LFR) 2026, qui a été rejeté par la majorité parlementaire dirigée par Ousmane Sonko. Si la Présidence n’a pas communiqué sur les dispositions constitutionnelles qui justifient cette décision, pour Amadou Ba, député de la majorité, Diomaye Faye «se trompe lourdement».



Le président de la République n’a aucune compétence pour mettre en vigueur un projet de loi de finances rectificative rejetée. Le décret n’est même pas illégal, mais inexistant. L’article 52 (de la Constitution) ne permet que des mesures législatives qui deviennent caduques, si après 15 jours, l’Assemblée nationale les rejettent. Le Président de la République se trompe lourdement», a écrit le député, sur ses réseaux sociaux.



«Le Président de la République, gardien de la Constitution et garant du bon fonctionnement régulier des pouvoir publics ainsi que de la continuité de l’Etat, a décidé de la mise en vigueur du projet de Loi de finances rectificative pour l’année 2026, à travers le décret n°2026 – 2416 du 19 novembre 2026», avait écrit le Secrétaire général de la Présidence de la République, Oumar Samba Ba, dans un communiqué.