Dans la matinée de ce jeudi 19 novembre, la Fédération internationale de football association (FIFA) a reçu les candidatures retenues pour l'élection à la présidence de l’Institution. Après avoir reçu les cinq parrainages nécessaires, trois personnes s’affronteront. Il s’agit du président sortant, Gianni Infantino, de Philippe Diallo, patron de la Fédération française de football (FFF), et l'ancien président de la Fédération japonaise Kozo Tashima.



Alors que l’élection est prévue le 18 mars 2027 à Rabat, au Maroc, la liste définitive des candidats autorisés à concourir sera connue au plus tard le 18 février, soit un mois avant le scrutin. La commission électorale, composée de trois membres, informera par la suite les 211 fédérations membres des candidats retenus.



Selon les précisions de nos confrères de L’Equipe, pour être retenu, le candidat doit avoir les cinq parrainages de Fédération en règle, avoir un rôle actif dans le football depuis au moins deux ans sur les cinq dernières années. La FIFA vérifie aussi le casier judiciaire (toute condamnation pénale est éliminatoire), l'absence de conflits d'intérêts et le respect des règles éthiques et la probité financière.